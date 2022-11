Ultim’ora, Qatar 2022: un nerazzurro si infortuna. Il giocatore non sarà al Mondiale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/11/2022

Ultim’ora, Qatar 2022: un giocatore nerazzurro salta il mondiale. E’ di oggi la notizia secondo cui l’attaccante della nazionale argentina, Joaquin Correa si è infortunato ad un ginocchio. Proprio pochi istanti fa, è arrivata la brutta notizia per lui. Correa, infatti, salterà il Mondiale in Qatar. La decisione è stata presta dal ct dell’Albiceleste, Scaloni, che non ha voluto rischiare ed ha preferito avere un giocatore pronto ad affrontare i prossimi impegni.

Per il Tucu, una doccia gelata, in un’annata che non è stata tra le più positive tra infortuni e prestazioni non all’altezza in campo. Adesso avrà del tempo per recuperare, per poi iniziare la preparazione atletica per la seconda metà della stagione.