Ultim’ora Inter- Inzaghi in conferenza detta la linea. Ecco cosa serve

di Diego De Cicco, pubblicato il: 31/03/2023

Inzaghi è intervenuto su Inter TV per presentare la partita di domani contro la Fiorentina. Il match è in programma alle 18 a San Siro.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Mister che sosta è stata visto che le nazionali ancora una volta le tolgono un pezzo importante.

“Abbiamo perso Calhanoglu, con così tante partite c’è questo rischio. Oltre Calhanoglu non ci saranno Skriniar e probabilmente Dimarco. È inutile guardare quello che è stato ,pensiamo solo alla partita di domani con la Fiorentina“.

Quanto starà fuori Calha e quanto perde l’nter. Cosa si aspetta da Brozovic?

“Sappiamo quanto sia importante Calhanoglu per la nostra squadra. Ma lo stesso vale per Skriniar e Dimarco. Li monitoriamo ogni giorno insieme allo staff medico. Cercheremo di recuperarli nel minor tempo possibile perché abbiamo tante partite. Abbiamo comunque Brozovic, che è rientrato molto bene dalla nazionale, poi Asllani anche lui rientrato dalla propria nazionale. Avrò bisogno di tutti quanti”. Ultim’ora, Inzaghi presenta il match a Inter TV. Davanti ci sarà una Fiorentina in grande forma, ma l’Inter deve dimostrare di voler vincere. Fiducia in Brozovic.

Si riparte dalla Fiorentina, una squadra in forma con 7 vittorie consecutive. Come ci arriva l’Inter?

“Ci arriviamo con tantissima voglia di fare bene davanti al nostro pubblico. Sappiamo che troviamo una squadra in forma motivata che sta facendo grandi cose in Italia e in Conference League. Ci vorrà la migliore Inter”.

Nelle ultime partite l’Inter ha avuto difficoltà a trovare la via del gol. Questa pausa delle nazionali restituisce un Lukaku in grandissima forma. Quanto è importante ritrovare il vero Lukaku?

“Sarà molto importante. Romelu ha fatto diversi gol con la nazionale e ne siamo contenti. Nelle ultime partite rispetto a quanto creato abbiamo realizzato poco, ma sono fiducioso. Ci abbiamo lavorato. Poi abbiamo anche Dzeko, Correa e Lautaro“.

Il 4-3-2-1 dei viola li ha resi più compatti. Secondo lei può esser e il centrocampo la chiave tattiche?

“Assolutamente sì. L’avversario è in salute con giocatori che stanno bene. Quello che servirà sarà la motivazione e la voglia in più dell’Inter sapendo di avere di fronte un avversario di valore”.

Bastoni e Gosens sono recuperati?