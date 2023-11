Trubin-Inter, parla l’agente del ragazzo: “Ecco perchè non è arrivato in nerazzurro”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/11/2023

Trubin-Inter, parla l’agente del portiere ucraino. La partita che sancirà la qualificazione al prossimo europeo della nazionale italiana è quella che vedrà gli azzurri giocare contro l’Ucraina. Una partita complicata, contro una nazionale che ha dalla sua calciatori temibili in varie zone di campo. Tra questi, uno dei più forti è sicuramente il giovane portiere classe 2001, Anatoliy Trubin.

Il ragazzo, questa estate, è stato al centro di una lunga trattativa tra Inter e Shakthar Donetsk per un suo passaggio a Milano. Alla fine, il numero 1 ucraino è passato al Benfica, e i nerazzurri sono stati costretti a virare sullo svizzero Sommer. Proprio di questo, ai microfoni di Sportitalia, ha parlato l’agente di Trubin, Yuriy Danchenko rivelando il perchè del mancato approdo a Milano. Ecco le parole di Danchenko.

Sul mancato arrivo all’Inter di questa estate: “Per quanto riguarda la trattativa su Trubin, diciamo che il Benfica è stato più persistente e convincente, quindi io e Anatoliy abbiamo preso questa decisione”.

Su un possibile arriva nel campionato italiano nel prossimo futuro: “Il campionato italiano è uno dei più grandi del mondo. Se vuoi crescere e raggiungere dei traguardi, vincere trofei, allora devi giocare in squadre e campionati forti: ce ne sono tante di squadre forti in Italia, compresa l’Inter. Noi faremo tutto ciò che è in nostro potere, poi succederà quello che Dio vorrà”.