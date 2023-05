Torino-Inter, spazio alle seconde linee. Tre Primavera in rampa di lancio

di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/05/2023

Torino-Inter chiuderà ufficialmente la Serie A 2022/23 per i nerazzurri. Con la qualificazione matematica alla prossima Champions l’Inter non ha molto da chiedere a questo campionato ed è già mentalmente focalizzata su La Partita della stagione che si giocherà il 10 giugno a Istanbul.

Inzaghi farà riposare il suo zoccolo duro in vista del Manchester City, alcuni rimarranno ad allenarsi ad Appiano Gentile per non correre alcun tipo di rischio. Secondo La Gazzetta dello Sport le novità saranno davvero parecchie. Non faranno sicuramente parte del match Joaquin Correa e Henrikh Mkhitaryan. Dovrebbero invece essere aggregati al gruppo Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio. Torino-Inter, Inzaghi preserva lo zoccolo duro. Contro i granata spazio a chi ha giocato meno e ai Primavera.

Samir Handanovic che potrebbe essere alla sua ultima partita in nerazzurro. Davanti al portiere giocherà sicuramente Stefan De Vrij mentre sugli esterni spazio a Raoul Bellanova e Robin Gosens. In regia partirà titolare Kristjan Asllani. In attacco ballottaggio tra Dzeko (su di lui nuove pretendenti) e Lukaku, per la rosea colui che partirà titolare contro i granata non giocherà dall’inizio la finalissima. A centrocampo partirà titolare anche Roberto Gagliardini dopo aver scontato la giornata di squalifica per il rosso rimediato contro il Napoli. Capitano saràche potrebbe essere alla sua ultima partita in nerazzurro. Davanti al portiere giocherà sicuramentementre sugli esterni spazio a. In regia partirà titolare. In attacco ballottaggio tra, per la rosea colui che partirà titolare contro i granata non giocherà dall’inizio la finalissima. A centrocampo partirà titolare anchedopo aver scontato la giornata di squalifica per il rosso rimediato contro il Napoli.

Molto probabile che tre caselle potrebbero esser ricoperte dai ragazzi della Primavera. L’altra mezzala dovrebbe essere Ebenezer Akinsanmiro. In attacco potrebbe giocare Dennis Curatolo, autore di 6 gol con la squadra di Chivu e già convocato in 5 circostanze con la prima squadra. Assenti Esposito e Fontanarosa impegnati nel mondiale under 20 con l’Italia, in difesa potrebbe esordire uno tra Sheriff Kassama, Giacomo Stabile e Stefano Di Pentima. Insomma a Torino lo sguardo sarà rivolto completamente al futuro, in tutti i sensi.