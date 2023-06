Torino-Inter, chi riposa insieme a Lautaro? Inzaghi ha in mente una rivoluzione totale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 01/06/2023

Torino-Inter, Inzaghi ha in mente di rivoluzionare il reparto offensivo. Domenica, sarà l’ultima giornata di campionato per la squadra nerazzurra che ha già raggiunto l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Juric ha ancora speranze di qualificazione in Europa ed è per questa che la partita ha ancora tanti contenuti da dare.

Intanto, in vista della gara, Simone Inzaghi ha in mente di fare una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico interista farà riposare sicuramente Lautaro Martinez, mentre dovrà decidere se schierare uno tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. E’ possibile anche che tra i due ci possa essere una staffetta tra il primo ed il secondo tempo.

Non solo, ma tra le opzioni per affiancare uno dei due attaccanti, nell’idea di Inzaghi c’è quella di schierare un giovane della Primavera. I pole position c’è Curatolo, attaccante 2004 che ha fatto bene quest’anno. Ma occhio anche a Valentin Carboni, fiore all’occhiello del vivaio che è stato eliminato, con la sua Argentina, dal Mondiale Under 20. Se tornerà in tempo e non sarà particolarmente stanco, potrebbe partire dal primo minuto.