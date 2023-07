Thuram-Inter, spunta un retroscena importantissimo sul contratto del francese: giocatore blindato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/07/2023

Thuram-Inter, spunta una clausola interessante sul contratto del francese. Il primo colpo ufficiale dell’estate nerazzurra è quello che ha portato l’oramai ex attaccante del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, in nerazzurro. Con un blitz dell’ultimo secondo, Marotta e Ausilio, sono riusciti a superare il Milan e a portare sull’altra sponda del naviglio l’attaccante.

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nella giornata di ieri, arrivano particolari interessanti in merito all’accordo raggiunto tra la società nerazzurra e il giocatore. Infatti, secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, sul contratto di Thuram, è presente una clausola risolutoria, valida per tutta la durata contrattuale, di 95 milioni di euro. Una cifra importante che attesta quanto in viale della Liberazione si punti forte sul giocatore e quanto lo si sia voluto.

Adesso, però, per i dirigenti è tempo di pensare agli altri tasselli per completare la rosa, mentre il giocatore sfrutterà gli ultimi giorni di vacanza, prima di mettersi a disposizione di Simone Inzaghi per la preparazione atletica di quest’estate. Thuram-Inter, una voglia matta di iniziare insieme e un giocatore su cui tutta la società nerazzurra ha dimostrato con i fatti di voler puntare.