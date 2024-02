Taremi-Inter, affare vicino alla conclusione? Le parole del presidente del Porto sono inequivocabili

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/02/2024

Taremi-Inter, parla il presidente Pinto da Costa. Uno degli obiettivi di mercato della squadra nerazzurra per la prossima stagione è sicuramente l’attaccante iraniano di proprietà del Porto, Medhi Taremi. Il giocatore, stando alle ultime indiscrezioni riportate dai media, sarebbe davvero molto vicino a vestire la maglia nerazzurra e a raggiungere la corte di Simone Inzaghi l’anno prossimo. Dopo il rinvio delle visite mediche per farle svolgere lontano da occhi indiscreti, il giocatore dovrebbe essere nerazzurro senza alcun dubbio.

Intanto, intercettato dal quotidiano portoghese, A Bola, il presidente del Porto, Pinto da Costa, ha parlato proprio del suo attaccante, dando un’indicazione abbastanza chiara su quale sarà il suo futuro.

Ecco le parole del presidente Pinto da Costa: “È importante, sono tutti importanti, non solo Taremi. Chi sta giocando è più importante in questo momento. È la vita, Taremi come qualunque altro giocatore, come succede in tanti grandi club, come al Psg… I contratti dei giocatori scadono e sono liberi di scegliere il proprio destino. Non possiamo fare nulla, dobbiamo solo augurare loro felicità”