Supercoppa Italiana, novità Lukaku: cosa farà Inzaghi con lui?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/01/2023

Supercoppa Italiana, ci sono novità su Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo aver recuperato dall’ultimo infortunio, ha avuto un nuovo problema fisico che ha costretto Simone Inzaghi a rinunciare ancora a lui. Una tegola che non ci voleva e che ha fatto sì che, di fatto, la squadra nerazzurra non abbia praticamente mai potuto contare sul contributo dell’attaccante belga.

Ma nelle ultime ore dell’allenamento di Ryiad, in cui la squadra sta preparando gli ultimi dettagli per la partita di domani contro il Milan, arrivano delle novità sull’attaccante belga che potrebbero, finalmente, far felice Simone Inzaghi il quale, a sua volta, dovrà valutare bene il da farsi.

Supercoppa Italiana, c’è un’importante novità dell’ultima ora su Romelu Lukaku: su di lui decide Simone Inzaghi

Dunque, come detto, ci sono novità in merito a Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante belga avrebbe confidato che, domani, potrebbe essere portato in panchina per la partita di Supercoppa contro il Milan. Un’ottima notizia che, però, non deve far abbassare la guardia sulle condizioni di Big Rom.

Come affermato dallo stesso Simone Inzaghi, infatti, l’attaccante sente ancora dolore al ginocchio e sarebbe difficile vederlo in campo non in perfette condizioni. Ma l’averlo in panchina potrebbe essere un segno di incoraggiamento sia per lui che per la squadra. Insomma, ogni tipo di decisione verrà presa dal tecnico nerazzurro che dovrà valutare bene i pro e i contro della situazione Lukaku. Dopo i recenti infortuni, su di lui non si può scherzare affatto e vanno prese tutte le misure necessarie per tutelarne la condizione fisica.