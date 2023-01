Supercoppa, Inzaghi è pronta la formazione. Sciolti gli ultimi dubbi (SS24)

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/01/2023

Supercoppa, ci siamo. Alle ore 20 a Riyad sarà partita senza appello.

Un derby che vale molto, non solo un trofeo. Per entrambe le squadre la Supercoppa potrebbe essere il trofeo che salva una stagione e il fatto che sia un derby rende tutto più affascinante ma anche più sentito, in primis dai tifosi.

La squadra di Inzaghi in classifica è solo un punto dietro quella di Pioli, ma ha già un derby perso in stagione. Una partita partita benissimo quella del 3 settembre con i nerazzurri che trovarono subito il vantaggio con Brozovic, ma che poi dovettero subire la dura rimonta firmata Leao e Giroud. I due osservati speciali anche per questa sera. A chiudere il match fu Edin Dzeko che accorciò le distanze, ma non riuscì ad esser viatico della rimonta che non avvenne. Supercoppa, per Inzaghi pochi dubbi. Darmian a destra con Barella a centrocampo. Lukaku partirà dalla panchina.

Il mister nerazzurro da quanto riporta SkySport24 avrebbe sciolto anche le ultime riserve sull’undici iniziale di questa sera. Sicure le assenze degli infortunati Samir Handanovic e Marcelo Brozovic, in porta ci sarà il camerunese Onana.

Nella linea difensiva a tre il dubbio era tra De Vrij e Acerbi al centro. La scelta del Mister sembra andare verso il centrale italiano che sarà affiancato da capitan Skriniar a destra e Bastoni a sinistra.

Altro dubbio era quello che riguardava l’esterno destro. Anche sulla fascia si dovrebbe parlare italiano con Darmian favorito su Dumfries. L’olandese da quando è rientrato dal mondiale sembra aver perso i gradi di titolare e anche stasera dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo il trio Barella Calhanoglu Mkhitaryan. Il centrocampista italiano è completamente ristabilita dall’acciacco patito contro il Monza e sarà al suo posto con Gagliardini che si accomoderà di nuovo in panca dopo esser partito titolare contro il Verona. Sulla sinistra il solito Dimarco.

In attacco Lukaku non partirà dal primo minuto anche se è dato come ristabilito. Dar dunque la coppia Lautaro Martinez Dzeko a dover sfondare il muro difensivo rossonero. Il campione del mondo argentino cerca il suo quarto centro consecutivo, dopo esser andato in rete nelle ultime tre partite. Dzeko invece resta una garanzia e tenter di replicare il gol dell’ultimo derby.