Stadio Rozzano, l’Inter va avanti con il progetto: ecco l’ultima novità

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/12/2023

Stadio Rozzano, l’Inter va avanti con il progetto. In casa nerazzurra è tempo di concentrarsi sulla Coppa Italia. La squadra di Inzaghi, dopo la vittoria ottenuta allo stadio Olimpico contro la Lazio, dovrà affrontare un avversario che, nelle ultime stagione, ha rappresentato una vera e propria bestia nera per i nerazzurri come il Bologna del grande ex Thiago Motta.

Per questo, nonostante la volontà di far riposare tanti big in vista della partita di campionato contro il Lecce, servirà la scelta dei migliori uomini possibile e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco. Intanto, in viale della Liberazione, mentre la squadra lavora sul campo, si pensa anche ad altri aspetti del club. Primo tra tutti quello inerente al nuovo stadio.

Da tempo si sa, infatti, come il club di viale della Liberazione, stia seriamente optando per la soluzione Rozzano con il progetto di Populous. A tal proposito, come comunicato dallo stesso club nerazzurro, la novità dell’ultima ora è quella inerente al sondaggio che verrà indetto per sapere l’opinione della community nerazzurra in merito a vari aspetti del nuovo impianto, come ad esempio, quello della viabilità.

L’impianto riguarderà uno stadio da 70000 posti che vedrà anche una cittadella dello sport. Vedremo come andrà avanti questa vicenda. Di sicuro, è il momento di accelerare su questa questione, visto che da tanti mesi non si è mai arrivati al punto definitivo.