Stadio, a Milano qualcosa si muove. Sala prova l’ultima carta

di Diego De Cicco, pubblicato il: 17/11/2023

Stadio, dopo le uscite opposte di ieri tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi si redistra un nuovo capitolo della questione. Ieri il sindaco aveva definito frottole quelle che vedrebbero Inter e Milan abbandonare Milano, mentre Fontana aveva aperto alla possibilità.

Sempre nella giornata di ieri il Consiglio Comunale di Milano ha approvato una mozione che tesa a cercare in tutti i modi di tenere Milan e Inter in città e che si attiva per la realizzazione di un nuovo impianto.

Stadio, il consiglio comunale di Milano vota per tentare di far rimanere i club in città. Ora saranno convocate le dirigenze



Il sindaco Sala in conferenza stampa ha dichiarato: “A questo punto lo faremo, convocheremo le squadre”. Poi sempre il primo cittadino ha sottolineato la sua posizione: “Continuo a ribadire che a mio giudizio è un errore andare fuori da Milano”. Sala si è riferito in particolare a quelli che secondo lui sarebbero problemi di gestione. Facendo poi qualche passo indietro rispetto a ieri ha continuato “non metto in dubbio che l’Inter possa essere avanti( riferendosi al progetto di uno stadio nerazzurro a Rozzano n.d.r.), ma non ne so niente. Nessuno è venuto da me a presentare il progetto di Rozzano”.