Sommer-Inter, lo svizzero si è rivelato un affare: ecco cosa pensa la società di lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/09/2023

Sommer-Inter, l’acquisto dello svizzero si è rivelato un affare per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, in queste ore, sta preparando la partita contro l’Empoli. Una sfida che nasconde sicuramente delle insidie visto che i toscani hanno cambiato allenatore, riaffidandosi ad Andreazzoli, e visto che sono alla ricerca di pesanti punti salvezza.

Intanto, mentre la squadra lavora sul campo, tutti hanno ancora negli occhi la prestazione del nuovo portiere nerazzurro, Yann Sommer, contro la Real Sociedad. Il portiere svizzero, infatti, si è rivelato decisivo con un paio di interventi – soprattutto quello su Oyarzabal – che hanno salvato il risultato e permesso alla squadra di agguantare un punto preziosissimo.

Proprio per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per la società nerazzurra cedere Onana a quelle cifre ed acquistare Sommer è stato un vero e proprio affare. In viale della Liberazione, la dirigenza, ha apprezzato una caratteristica del giocatore: la sua leadership silenziosa. Il ragazzo, infatti, è capace di rapportarsi con tutti i compagni di squadra, grazie anche alla conoscenza di parecchie lingue, e questo ha fatto sì che si sia conquistato subito un posto di rilievo all’interno dello spogliatoio.