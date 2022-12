Sassuolo-Inter, bene Dzeko e Lukaku. Un calciatore è invece bocciato

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 30/12/2022

Sassuolo-Inter, giocata ieri, si è conclusa con una vittoria dei nerazzurri di misura, firmata Dzeko. Il test, ultimo prima della ripresa del campionato prevista per il 4 gennaio contro il Napoli di Spalletti, ha offerto interessanti indicazioni.

Dal sito de La Gazzetta dello Sport arrivano i promossi e bocciati della sfida. Sale naturalmente Dzeko: il bosniaco è stato decisivo contro gli uomini di Dionisi e, inevitabilmente, parte avanti a tutti ora pure per la sfida contro i partenopei. Eppure le sue quotazioni a Milano sembravano in discesa col ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. “Non serviva un’amichevole per confermarlo, ma il bosniaco sa come migliorare tutti i compagni del reparto, senza mai tradire davanti alla porta”, si legge sulla fonte.

Sassuolo-Inter, i verdetti: un bocciato nella squadra di Inzaghi

Bene Dzeko, dicevamo. Col segno più anche il suo compagno di reparto Lukaku. “Un po’ alla volta, ma sta sempre facendo un passetto in più”, il giudizio sul conto del centravanti belga, in ripresa dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare gran parte della prima parte di stagione.

Un calciatore è invece in ritardo. Si tratta di Denzel Dumfries, beccato dalla valutazione della testata milanese che scrive: “Per il momento ci si deve accontentare di una ventina di minuti piuttosto prudenti, senza grandi strappi e con qualche indecisione al cross”. Poi la carezza, “niente che debba far preoccupare, anche perché ad Appiano raccontano che Denzel abbia una particolare velocità nel rimettersi in forma”.