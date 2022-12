San Siro, Sala confessa la sua scelta. Inter e Milan alle strette

di Diego De Cicco, pubblicato il: 07/12/2022

San Siro si arricchisce di un nuovo contenuto inatteso, o forse no.

Nell’ormai annale questione che riguarda lo stadio e la possibilità di costruire un nuovo impianto come richiesto da Inter e Milan si arricchisce di una nuova dichiarazione. Negli ultimi giorni, in attesa di capire la quale saranno le posizioni della giunta dopo la visione della relazione sul dibattito pubblico è lo stesso Sindaco a dire la sua.

A margine della cerimonia degli Ambrogini d’oro, al Sindaco è stata rivolta la domanda sul futuro dello stadio direttamente dall’attore Diego Abatantuono, presente alla cerimonia e noto tifoso del Milan. Il sindaco Sala ha risposto: “La mia ipotesi preferita era e continua a rimanere il mettere a posto San Siro, ma se le squadre non ne vogliono sapere, io non è che posso ledere i loro diritti”.

San Siro, il sindaco vorrebbe la ristrutturazione del Meazza. I club restano in attesa mentre i tempi si allungano.

In pratica sembra una sorta di costrizione quella che i club stanno chiedendo al comune. È bene ricordare che secondo gli studi prodotti dalle due società l’attuale Meazza sarebbe impossibile da ristrutturare per farne uno stadio all’altezza delle strutture moderne dei top club europei. Per questo stanno da anni portando avanti la richiesta di abbattere la vecchia struttura per farvi sorgere un nuovo impianto. A tale richiesta però, oltre a diversi comitati cittadini, si sarebbe detto contrario anche il Governo tramite il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Il politico e critico d’arte ha sottolineato come Il Meazza non può essere abbattuto in quanto struttura storica e di interesse culturale.

Ad oggi una soluzione su questo caso non sembra davvero all’orizzonte, mentre l’ipotesi di costruire uno stadio fuori Milano, sembra prendere sempre già