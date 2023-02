Samp-Inter, Inzaghi sorprende tutti in mezzo al campo: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/02/2023

Samp-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. Una partita molto importante per entrambe le squadre. Una partita in cui l’unica cosa che conta sono i tre punti. Gli uomini di Inzaghi e quelli di Stankovic si sfideranno stasera in una gara che promette battaglia. I nerazzurri, tra le altre cose, non riescono a vincere allo stadio Marassi dal 2019, quando sulla panchina interista sedeva Antonio Conte.

Inzaghi sorprende rispetto alle indiscrezioni della vigilia che davano Brozovic in campo al posto di Mkhitaryan. L’armeno tiene regolarmente il suo posto da titolare. Di seguito, intanto, ecco le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytink, Murillo; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

All. Dejan Stankovic:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.