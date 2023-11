Salisburgo-Inter una grana inaspettata per Inzaghi. La situazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 07/11/2023

Salisburgo-Inter potrebbe essere la partita della certezza matematica degli ottavi per i nerazzurri. Questo solo in caso di vittoria.

Secondo quanto riporta Sky Sport potrebbe non far parte dell’undici titolare Denzel Dumfries.

Salisburgo-Inter, Dumfries verso il forfait. Sarà in Austria ma difficile che scenda in campo

L’olandese dopo il riscaldamento non ha lavorato con la squadra rimanendo a riposo in panchina. Lo stesso Inzaghi, sempre come riporta Sky Sport, ha chiesto al giocatore di restare in panchina guardando schemi e prove. Non dovrebbe trattarsi di un infortunio ma solo di un affaticamento. In effetti il giocatore olandese ha giocato parecchio da inizio stagione e l’allenatore non vuole rischiarlo. Al momento Dumfries dovrebbe comunque seguire la squadra in Austria, anche se è molto probabile che non giocherà domani sera. Al suo posto probabile l’inserimento di Darmian.