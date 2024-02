Roma-Inter, sono state ufficializzate le designazioni arbitrali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/02/2024

Roma-Inter, ufficializzate le designazioni arbitrali. Dopo il grandissimo successo ottenuto contro la Juventus a San Siro, la squadra nerazzurra è tornata in campo per preparare al meglio la prossima partita di campionato. I nerazzurri, infatti, se la vedranno contro la Roma del grande ex Romelu Lukaku, che avrà voglia di vendicarsi dopo i fischi ricevuti all’andata.

Una partita che sarà differente rispetto a quella di San Siro, visto che la Roma sembra aver trovato nuova linfa con la nuova guida in panchina di Daniele De Rossi. Intanto, proprio in vista del big match, la Lega di Serie A, ha reso noti quelli che saranno i direttori di gara. Ad arbitrare ci sarà Guida, con il duo formato da Meli e Alassio a fare da guardialinee. Il quarto uomo sarà il signor Sacchi.

Per quanto riguarda il Var, alla postazione ci sarà Mazzoleni, mentre l’AVar sarà Pairetto.