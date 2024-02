Roma Inter, scelte fatte in casa nerazzurra? La probabile formazione

di Davide Currenti, pubblicato il: 10/02/2024

Roma Inter, poche ore al calcio d’inizio del big match dell’Olimpico. Dopo i successi contro Fiorentina e Juventus, un altro scontro diretto per la squadra di Simone Inzaghi, che in questa stagione non ha praticamete lasciato punti agli avversari.

A Roma ci sarà una grande atmosfera. Daniele De Rossi è partito forte: tre vittorie consecutive, contro Verona, Salernitana e Cagliari. Oggi, il primo impegno più difficile, più complicato, contro l’Inter che sta comandando il campionato.

Roma Inter, Inzaghi senza dubbi?

Simone Inzaghi non dovrebbe avere dubbi sull’undici iniziale. Squadra che vince non si tocca, così si dice nel calcio. E così, dal primo minuto, dovremmo vedere gli stessi giocatori scesi in campo contro la Juventus.

Questa la probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.