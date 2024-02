Roma-Inter, non solo Frattesi: un altro nerazzurro salta la sfida dell’Olimpico

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/02/2024

Roma-Inter, un nerazzurro salta la trasferta dell’Olimpico. Brutte notizie per Simone Inzaghi nella giornata di oggi. Infatti, dopo l’allenamento di oggi, il tecnico nerazzurro ha dovuto rinunciare da un giocatore in vista della complicatissima partita di domani contro la Roma di Daniele De Rossi e Romelu Lukaku.

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, Stefano Sensi rimarrà a Milano e non partirà con la squadra. Il centrocampista nerazzurro non ha accusato alcun problema fisico, ma è alle prese con un attacco febbrile che lo costringerà a rimanere ai box. Dunque, il tecnico interista, oltre ai tre titolari, potrà contare solamente su Klaassen e Asllani, oltre che, con ogni probabilità, di un elemento della formazione Primavera.