Roma-Inter 2-4: i nerazzurri volano (momentaneamente a +7). Rivivi il match con noi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/02/2024

95′ – Finisce qui

92′ – Bastooooniiiiiiii! Contropiede nerazzurro, palla che arriva a Bastoni che tutto solo davanti a Rui Patricio non sbaglia e chiude la gara

90′ – Cinque minuti di recupero

86′ – Esce Thuram ed entra Sanchez. Esce Dybala ed entra Azmoun

82′ – Occasione Roma! Angolo giallorosso lanciato fuori area. Arriva Spinazzola che scarica un gran destro, ma Sommer ci mette i guantoni e manda in angolo

75′ – Escono Pellegrini ed El Sharaawy ed entrano Baldanzi e Zalewski

74′ – Escono Darmian, Dimarco e Lautaro ed entrano Dumfries, Carlos Augusto e Arnautovic

70′ – Occasione Roma! Lukaku solo davanti a Sommer prova a saltarlo, ma lo svizzero lo anticipa e si prende il pallone

62′ – Esce Acerbi per infortunio ed entra de Vrij

60′ – Escono Angelino e Cristante ed entrano Bove e Spinazzola

57′ – Occasione Inter! Palla che arriva a Pavard sulla trequarti. Il francese se la alza e calcia al volo, ma colpisce il palo con deviazione di Rui Patricio

55′ – Thuuuuraaaaaaam! Manovra nerazzurra avvolgente. Palla per Mkhitaryan che la mette in mezzo proprio per il francese che sul primo palo non sbaglia e la ribalta. Ora è dominio nerazzurro

52′ – Pavard fa da sponda per Lautaro che schiaccia troppo il destro e Rui Patricio para

49′ – Thuuuuuraaaaaam! Barella allarga per Darmian che la mette in mezzo per il francese che in spaccata la pareggia

45′ – Comincia la ripresa

Una Roma che riesce a occupare bene gli spazi e non disdegna di giocare a calcio si porta meritatamente in vantaggio sull’Inter. I nerazzurri non riescono a trovare gli spazi giusti, anche se riescono a passare in vantaggio grazie al colpo di testa di Acerbi. I giallorossi, però, non demordono e prima con Mancini e poi con El Sharaawy riescono a sorpassare una squadra di Inzaghi che non sta giocando affatto bene. I nerazzurri dovranno accelerare la manovra se vorranno provare a portare i tre punti a Milano. Sicuramente, la Roma non sta rubando nulla fino a questo momento

49′ – Finisce il primo tempo

45′ – Tre minuti di recupero

44′ – Gol Roma! Contropiede giallorosso con la difesa nerazzurra scoperta. Pellegrini serve in profondità El Sharaawy che con il sinistro batte Sommer per la seconda volta. Vantaggio giallorosso meritato

41′ – Occasione Roma! Dybala lanciato in profondità, prova il destro, ma va alto

40′ – Dimarco servito in profondità da Lautaro prova il diagonale, ma la palla si spegne larga

27′ – Gol Roma! Punizione per i giallorossi che arriva in area, testa di Mancini che batte Sommer, ma senza marcatura della difesa nerazzurra

19′ – Il VAR convalida il gol di Acerbi

18′ – Controllo VAR per fuorigioco di Thuram

17′ – Aceeeeerbiiiiiiiiii! Angolo di Dimarco, Lukaku prolunga, ma trova Acerbi che insacca di testa

11′ – Calhanoglu carica il sinistro da fuori area, ma la palla va parecchio a lato

1′ – Occasione Roma! Lukaku servito in profondità fa da sponda per El Sharaawy che calcia a giro. Sommer vola e manda in angolo

1′ – Inizia la partita

Roma-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Tra poco meno di un’ora, andrà in scena il big match di giornata tra la squadra giallorossa e quella nerazzurra. Una partita in cui gli uomini di Inzaghi dovranno fare parecchia attenzione vista la nuova linfa ritrovata da quando De Rossi siede sulla panchina dei capitolini. Non solo. Attenzione anche alla bestia nera Paulo Dybala, spesso in gol contro l’Inter, e all’ex dal dente avvelenato Romelu Lukaku.

Servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni particolare e ad ogni situazione di gioco. Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Mancini, Angelino; Pellegrini, Paredes, Cristante; Dybala, El Sharaawy; Lukaku.

All. Daniele De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dramian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.