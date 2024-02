Roma-Inter, Biasin firmerebbe per un risultato in particolare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/02/2024

Roma-Inter, Biasin firmerebbe per un risultato. In casa nerazzurra la concentrazione è massima per preparare il complicatissimo impegno contro la Roma del grande ex Romelu Lukaku. La squadra giallorossa, da quando è arrivato Daniele De Rossi sulla panchina, ha ottenuto tre vittorie consecutive, oltre ad un grande entusiasmo e ad un gioco fresco e rinnovato.

Servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni particolare e situazione di gioco. Intanto, intervenuto ai microfoni di TV Play, il giornalista vicino alle cose di casa nerazzurra, Fabrizio Biasin, ha parlato della partita, firmando per un risultato.

Ecco le parole di Biasin: “La Roma nel post-Mourinho ho ritrovato non solo un umore diverso ma anche un’idea di calcio diversa che sotto Mourinho era mancata ma non vuol dire che era solo colpa sia. Ora c’è una tranquillità e un’idea di gioco diversa al netto degli avversari di non primissima qualità comunque De Rossi è arrivato riuscendo a fare risultato. Ho visto giocatori che hanno ritrovato un certo tipo di calcio su di tutti Pellegrini però non solo lui. La partita dell’Olimpico sarà molto equilibrata e molto diversa da quella dell’andata. L’Inter ha giocato 90 minuti nella metà campo della Roma, è finita solo 1-0 ma non c’è stata partita. Bisogna pensare che l’Inter fino al 2024 ha fatto percorso netto, prima o poi però capiterà di fermarsi. Per esempio se sabato arriverà un pareggio non sarebbe un dramma perché magari qualcuno adesso pensa che adesso l’Inter debba vincere tutte le partite”.