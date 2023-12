Rinnovo Lautaro, cosa manca per il prolungamento del capitano

di Simone Salines, pubblicato il: 10/12/2023

RINNOVO LAUTARO – Il capitano nerazzurro è pronto ad apporre la propria firma su un nuovo contratto più ricco e più duraturo.

Partiamo dal principio. Lautaro Martinez approda dal Racing Avellaneda nell’estate del 2018 grazie anche alla mediazione di Diego Milito. In quel periodo l’attaccante nato a Bahia Blanca guadagnava poco più di un milione e mezzo di euro. Salario che col passare del tempo è andato sempre ad aumentare grazie soprattutto alla crescita che ha avuto all’interno del rettangolo di gioco. Oggi il dieci argentino è senza dubbio la punta di diamante dell’Inter targata Simone Inzaghi, e di questo all’interno della società ne sono pienamente consapevoli.

Rinnovo Lautaro, le parole del Toro

“Cosa manca per la firma sul rinnovo? Sono pronto, manca poco per chiudere e sono contento così come la mia famiglia”. Queste le parole del capitano interista ai microfoni della redazione di DAZN al termine della goleada di ieri sera contro l’Udinese. Insomma, la volontà del classe 1997 di restare a Milano si può toccare quasi con mano, complice anche il benestare della moglie Agustina Gandolfo.

Non appena saranno limati gli ultimi dettagli relativi ai premi individuali, il giocatore apporrà la firma su un contratto che gli garantirà uno stipendio annuo di 7 milioni di euro netti con scadenza al 30 giugno 2028. In questo modo, Lautaro Martinez diventerà il giocatore più pagato della rosa dell’Inter.