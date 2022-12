Reggina-Inter 0-2, Simone vince il derby dei fratelli Inzaghi: marcatori e indicazioni

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/12/2022

Reggina-Inter 0-2, Simone vince il derby dei fratelli Inzaghi. Altra amichevole per la squadra nerazzurra in vista della preparazione alla seconda parte della stagione e alla partita di campionato contro la capolista Napoli. Una gara in cui mancava qualche elemento tra i titolari, ma da cui ci si attendevano delle buone indicazioni.

Vince l’Inter per 0-2, grazie alla rete di testa di Edin Dzeko, dopo assist da calcio d’angolo di Hakan Calhanoglu, e al raddoppio di Lukaku. I nerazzurri hanno sfiorato quattro volte il gol: nel primo tempo con un colpo di testa di Dzeko che ha sfiorato il palo e con il palo allo scadere di tempo colpito da Lukaku sempre di testa; nella seconda frazione con un inserimento di Bellanova che non arriva di un soffio su una bella palla di Dzeko e ad un altro palo, stavolta colpito da Robin Gosens con un colpo di tacco. Da segnalare anche un grande occasione per Gagliolo su cui Onana si è superato.

Tra le notizie liete, di sicuro, il ritorno di Romelu Lukaku dal primo minuto, oltre al gol e ai novanta minuti giocati. Oltre a ciò, si è vista la voglia di fare sempre la partita. Ma bisogna correggere sempre i soliti errori, con qualche sbavatura difensiva che sarebbe potuta costare cara con squadre più gettonate e con una manovra ancora troppo lenta. Adesso, prima della partita contro il Napoli, ci sarà un test contro il Sassuolo. Poi, saranno partite vere.