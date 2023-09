Real Sociedad-Inter, le pagelle: Lautaro e Sommer salvano, in 4 da mani nei capelli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/09/2023

Real Sociedad-Inter, le pagelle dei nerazzurri. Un pareggio prezioso per come si era messa la partita. Un’Inter parecchio brutta che si è fatta imbrigliare dalla foga e dall’intensità della squadra spagnola che, forse, avrebbe meritato qualcosa di più. Di seguito, i voti della squadra nerazzurra.

SOMMER, 7: Non può nulla sul gol di Mendez, completamente sorpreso dall’erroraccio di Bastoni. Poi è autore di due parate prodigiose che tengono a galla la squadra. Il migliore dei suoi.

PAVARD, 6: Insieme a de Vrij, ribatte tutto ciò che può. Sempre pulito in chiusura ed è uno dei pochi che lo è anche in fase di impostazione.

DE VRIJ, 6: Anche lui, come Pavard, una delle pochissime note liete per l’Inter. Blocca tutto quello che può.

BASTONI, 4: Errore decisivo nel gol di Mendez. Una leggerezza non da lui che spalanca le porte al vantaggio degli spagnoli. Tanti errori tecnici e di misura. Stasera malissimo.

DUMFRIES, 5,5: Parte malissimo con un errore su Barrenetxea. Lo salva il palo. Poi è l’unico che prova a dare una soluzione offensiva, ma è lanciato malissimo. Sul finire di gara fa un grandissimo salvataggio su Cho lanciato a rete.

BARELLA, 4,5: Sbaglia qualunque cosa. Giornata completamente storta. Non riesce a dare nulla alla squadra. In lieve ripresa sul finale, ma troppo poco.

ASLLANI, 4: Inzaghi gli concede l’occasione da titolare, ma va veramente male. Tocca un’infinità di volte il pallone e, con il pressing a tutto campo della Real Sociedad, la perde spesso. Non verticalizza praticamente mai. Anche in fase di filtro è praticamente nullo.

MKHITARYAN, 5,5: Non uno, ma due passi indietro rispetto al derby. Soffre l’intensità del centrocampo spagnolo. Sempre pressato altissimo, non gestisce bene.

CARLOS AUGUSTO, 6: Schierato a sorpresa, è autore di una buona prova. Tanta corsa e sostanza. Di sicuro, la prestazione della squadra non lo ha aiutato.

ARNAUTOVIC, 4: Nel primo tempo non riesce a stoppare un pallone. Fa tutto l’opposto rispetto a quanto visto con Thuram nel derby: sempre anticipato.

LAUTARO, 6: Sbaglia praticamente tutto. Sempre anticipato, quando riesce a giocare palla, la perde perché pressato o impreciso. Poi, nel momento clou, pareggia i conti con la zampata vincente.

THURAM, 6,5: In questo momento non si può togliere dal campo. E’ un’altra cosa rispetto ad Arnautovic e si vede. Scatti, potenza ed anticipi. Avrebbe anche segnato, ma Carlos Augusto era leggermente in fuorigioco.

DIMARCO, 6: Porta più vivacità prima in fase di impostazione e poi in quella di spinta.

FRATTESI, 6,5: Dimostra di avere la dinamite dentro ed è suo l’assist – anche se fortuito – per il pareggio. Continua a lanciare messaggi.

SANCHEZ, 6: Tatticamente prezioso. Il suo ingresso permette di portare via un uomo e di aprire spazi interessanti, ma la squadra non c’è.

ACERBI, 6: Si fa notare in avanti con qualche scorribanda e qualche tentativo di non dare riferimenti.