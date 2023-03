Porto-Inter, Onana suona la carica: che messaggio per compagni e tifosi!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/03/2023

Porto-Inter, Onana parla prima della partita. Mancano pochi istanti prima della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra la squadra nerazzurra e quella portoghese. L’atmosfera comincia a riscaldarsi allo stadio Do Dragao e per gli uomini di Inzaghi non sarà facile difendere il vantaggio ottenuto nella partita d’andata.

Intanto, ai microfoni di Inter Tv, il portiere nerazzurro Andrè Onana, ha voluto parlare della partita, provando a lanciare la carica e mandando un messaggio alla squadra.

Ecco le sue parole: “Mi sento molto bene. Affrontiamo un grande avversario, ma siamo l’Inter. Dobbiamo avere molto coraggio e personalità. Non sarà facile ma daremo il nostro meglio. Siamo un grande club, siamo l’Inter. Sono molto tranquillo, è una sfida molto importante. Abbiamo lavorato tanto per questa sfida. Dobbiamo dimostrare che abbiamo il carattere e il cuore, una squadra con tanta esperienza. Anche io ho esperienza in questa competizione. Siamo convinti che andrà per il verso giusto”.