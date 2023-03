Porto-Inter, nerazzurri all’incasso: tra cifra ricavata e risvolti sul mercato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/03/2023

Porto-Inter, la società nerazzurra passa all’incasso. Il sofferto pareggio di ieri sera allo stadio Dragao contro il Porto, ha portato, dopo ben 12 anni, la squadra nerazzurra nuovamente ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo importantissimo, specie nella storia recente dell’Inter e del calcio italiano che non vivono tra i loro momenti più floridi.

L’importanza riguarda, primariamente, l’aspetto sportivo ed il prestigio di potersi misurare ancore contro grandi squadra europee. Ma anche dal punto di vista economico l’accesso ai quarti di finale rappresenta un elemento che fa respirare un po’ le casse nerazzurre. Proprio per questo, la dirigenza nerazzurra, può dirsi soddisfatta del risultato ottenuto.

Porto-Inter, i nerazzurri sorridono anche per le casse: ecco a quanto ammonta il guadagno per l’accesso ai quarti

Come detto, la società nerazzurra, può ritenersi molto più che soddisfatta per l’accesso ai quarti di finale di Champions League. E pensare che, dal bilancio del club, era stato messo in conto un passaggio in Europa League. Intanto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri guadagneranno 10,6 milioni per il solo accesso ai quarti.

Ma non è finita qui. Infatti, oltre a ciò, c’è anche l’incasso da stadio che, nonostante i prezzi contenuti, dovrebbe attestarsi intorno ai 6,7 milioni di euro. Oltre a ciò, scatterà anche qualche bonus di qualche sponsor oltre alla cifra del market pool che verrà fissata alla fine in base alle partite giocate nella competizione.

Questo potrebbe avere risvolti importanti anche in sede di mercato. Infatti, si sa come l’Inter deve sacrificare i suoi big dal momento che ha una situazione debitoria molto elevata. Visto il bel percorso fatto, la rosea, sostiene come ci possa essere un solo sacrificio rispetto ai due preventivati.