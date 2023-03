Porto-Inter, Conceicao sicuro: che parole in vista della gara di ritorno!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/03/2023

Porto-Inter, Sergio Conceicao è già in clima partita. La squadra portoghese, ieri sera, è stata impegnata nel turno di campionato contro l’Estoril. Con il risultati di 3-2, i biancoblù sono riusciti ad ottenere tre punti importanti per continuare l’inseguimento alla capolista Benfica. Ma quello che sta per avvicinarsi, è un ciclo di partite terribili per gli uomini di Conceicao che dovranno trovare forze a livello fisico e nervoso.

La prima di queste partite è, ovviamente, la sfida di ritorno per quanto riguarda gli ottavi di Champions League contro l’Inter. La gara d’andata è terminata con il risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri grazie alla rete di Romelu Lukaku. Ma per il ritorno, il tecnico portoghese è molto sicuro di sè e dei suoi uomini.

Porto-Inter, Conceicao è già in clima partita: il tecnico portoghese è molto sicuro di sè e della sua squadra

Come detto, Conceicao, è molto concentrato sugli obiettivi della sua squadra. Il Porto, ieri sera, ha mostrato alcune lacune che potevano far sì che la vittoria venisse meno. Ma in zona mista, ieri sera, l’allenatore si è detto molto fiducioso della sua squadra. Infatti, Conceicao, ha ammesso che la sua squadra ha commesso degli errori che non dovranno esserci contro l’Inter.

Ma il tecnico ha anche detto che in vista della partita, la sua squadra, darà una buona risposta. Starà ai nerazzurri provare ad arginare i portoghesi. Pur avendo vinto l’andata, i giochi sono ancora apertissimi, specie dopo le pessime prestazioni della formazione di Inzaghi in campionato. I nerazzurri dovranno essere tutto l’opposto di quanto visto contro Bologna e Spezia, dovendo dimostrare lucidità, concentrazione e, soprattutto, concretezza.