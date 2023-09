Pavard-Inter, il giocatore entusiasta del nerazzurro: l’agente svela i retroscena della trattativa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/09/2023

Pavard-Inter, parla l’agente del difensore francese. E’ stato l’acquisto più costoso della Serie A ed un innesto molto importante per la difesa della squadra nerazzurra. Benjamin Pavard è diventato ufficialmente un calciatore nerazzurro e, in vista di domani, è pronto a prendersi la prima convocazione con la maglia dell’Inter. Intanto, il suo agente, Max Bielefeld, ha parlato ai microfoni di Sky Sport DE della trattativa di questa estate.

Ecco le parole dell’agente di Pavard: “Benji è molto contento del trasferimento. Era molto importante per lui provare qualcosa di nuovo dopo sette anni in Germania. Lo aveva comunicato al Bayern Monaco da molto tempo. Benji non ha scioperato, ha avuto davvero problemi alla schiena. Quando Stanisic è stato ceduto in prestito, c’erano già contatti con l’Inter. Non è vero che il Bayern Monaco non sapeva della situazione di Benji quando ha deciso cosa fare con Stanisic. Hasan Salihamidžić ne era al corrente, quindi abbiamo dato per assodato che anche altri all’interno del club avrebbero saputo. Anche Thomas Tuchel, con il quale abbiamo un ottimo rapporto, sapeva qual era la situazione con Benji”.

Poi, l’agente di Pavard, ha continuato: “Al Bayern ci sono tre difensori centrali nell’attuale rosa: de Ligt, Kim e Upamecano. Il posto di Benji sarebbe stato quello di terzino destro. Non lo voleva più e lo ha comunicato. All’Inter ha un pacchetto completo che gli permette di giocare anche al centro della difesa. Lasciare la Germania dopo sette anni è stata una decisione di vita e professionale”.