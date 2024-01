Nuovo stadio, Sala risponde al sindaco di S. Donato e annuncia novità su S. Siro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/01/2024

Nuovo stadio, Sala risponde al sindaco di San Donato. Un tema molto importante per quanto riguarda il futuro di Inter e Milan è sicuramente quello inerente alla nuova struttura. Le due squadra, dopo le lungaggini per abbattere San Siro, hanno deciso di guardare altrove per costruire un nuovo impianto e proprio ieri, il sindaco di San Donato Milanese, ha criticato molto Sala per il suo operato su questo fronte.

Oggi, invece, è arrivata la risposta del primo cittadino di Milano che ha anche annunciato una novità su San Siro.

Ecco le parole di Sala: “Giudicare il lavoro degli altri è sempre qualcosa che non va bene quindi io non voglio giudicare il lavoro del sindaco di San Donato. Mi è parso un po’ sgradevole, detto ciò io l’ho ricevuto con estrema cordialità ma se la mette così basta che poi non venga a chiedere aiuto. Sulla sicurezza noi faremo la nostra parte e nulla di più all’interno del nostro perimetro. Mi pare che il problema però vada al di là del nostro territorio. Perciò sono fatti di San Donato”.

Poi, Sala, ha continuato: “Considero molto importante la commissione di mercoledì” dove sarà presentato un progetto per la ristrutturazione di San Siro, ci saranno anche elementi di novità per cui sono convinto che la partita sia ancora aperta e che questo sia un passaggio molto importante sul futuro dello stadio”