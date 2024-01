Nuovo stadio: Sala, che intenzioni hai? Il sindaco di San Donato prova a dare una risposta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/01/2024

Nuovo stadio, parla il sindaco di San Donato. La questione sul nuovo stadio di Inter e Milan sta diventando ogni giorno che passa sempre più ingarbugliata. Ad un iniziale disinteresse della giunta comunale, adesso sembra che Sala voglia riaprire la questione. In merito alle intenzioni del sindaco di Milano, ha parlato un altro sindaco, quello di San Donato Milanese, Francesco Squeri, che ha provato a rivelare le intenzioni di Sala.

Ecco le parole di Francesco Squeri: “Sono le squadre che decidono dove fare lo stadio o se rimanere in uno stadio, le amministrazioni non possono fare più di tanto. Le squadre hanno le risorse e loro decidono dove metterle. Ho l’idea che Milano abbia tergiversato per 4-5 anni e alla fine le due squadre hanno cambiato idea. Ora Sala cerca di recuperarli e fa bene, fossi in lui farei lo stesso”.

Il sindaco di San Donato, poi continua: “Sala punta a trattenere più l’Inter del Milan? Può darsi, non so la situazione di Rozzano, non la conosco. Per me uno stadio lo faranno perché le squadre non vogliono già giocare nello stesso stadio. Non voglio scappare dal problema sicurezza, ma il tema si verificherà tra cinque anni quindi avremo tempo di valutare e trovare delle soluzioni. La zona nord è completamente nel confine di Milano quindi qualche agente dovrà per forza arrivare da Milano, e poi ci sono gli altri comuni con cui potremmo fare delle convenzioni”.