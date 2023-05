Nuovo main sponsor, si guarda alle compagnie aeree: una in vantaggio su tutte. E che cifre!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/05/2023

Nuovo main sponsor, la scelta potrebbe ricadere su una compagnia aerea. Nelle ultime ore si è tanto parlato di quello che potrà essere il nuovo main sponsor che la squadra nerazzurra si ritroverà sulle maglie della prossima stagione. Dopo la rottura con Digitalbits, che non ha corrisposto le rate che avrebbe dovuto da accordi con il club di viale della Liberazione, si cerca un’opzione che possa essere sicuramente più profittevole.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe il nome di una compagnia aerea in vantaggio sulle altre. Si tratta di Qatar Airways, compagnia di Doha con la quale ci sarebbe fitti contatti con alcuni membri della dirigenza nerazzurra. La compagnia, sarebbe in vantaggio, in questo momento, su un altro nome che si è fatto con insistenza nelle scorse ore, ovvero Turkish Airlines.

Ma se la strada per la scelta del nuovo main sembra oramai tracciata, quanto sarà la cifra che la società nerazzurra potrà ricavare? Secondo le indiscrezioni del quotidiano piemontese, l’incasso dovrebbe aggirarsi tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Insomma, sembra che qualcosa possa sbloccarsi di qui a breve. Di sicuro, per la prossima stagione, ci sarà un nuovo sponsor al posto di Digitalbits.