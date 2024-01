Napoli-Inter, un dubbio e un assente certo per Inzaghi: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/01/2024

Napoli-Inter, la probabile formazione. In casa nerazzurra la concentrazione in vista della finale di Supercoppa Italiana di domani è massima. La grandissima prestazione contro la Lazio ha sicuramente entusiasmato, ma adesso deve essere lasciata alle spalle. Intanto, in vista per domani sera, Simone Inzaghi sta pensando alla formazione da schierare in campo.

E non mancano i dubbi, soprattutto per qualche acciaccato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in porta, la scelta dovrebbe ricadere sul solito Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Pavard, de Vrij e Acerbi, con Bastoni che non sarà a disposizione visto che è alle prese con un affaticamento muscolare. In mezzo, Darmian dovrebbe agire ancora a destra al posto di Dumfries, per il resto dovrebbero esserci Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan – anche lui alle prese con un affaticamento, ma in vantaggio su Frattesi – con Dimarco sempre a sinistra.

In avanti, la coppia d’attacco sarà sempre quella formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Vincere domani, permetterebbe ai nerazzurri di raggiungere un traguardo storico come le tre vittorie consecutive del trofeo. Ma contro il Napoli bisogna fare davvero parecchia attenzione.