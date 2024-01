Napoli-Inter, Inzaghi scioglie i dubbi in difesa: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/01/2024

Napoli-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. L’attesa sta per finire. Poco più di un’ora e poi sarà finale di Supercoppa Italiana. Due squadre che hanno battuto nettamente le rispettive avversarie nelle semifinali con due secchi 3-0. Due squadre che non faranno calcoli per portare il trofeo a casa. Il Napoli per dare continuità allo scudetto. L’Inter per vincere il trofeo per il terzo anno consecutivo.

Una sfida complicatissima quella che aspetta la squadra nerazzurra contro un Napoli che sembra aver trovato la giusta quadratura tattica che era mancata nelle scorse partite. Servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni dettaglio. Intanto, di seguito, ecco le scelte definitive dei due allenatori.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenza, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskelia; Simeone.

All. Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.