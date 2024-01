Napoli-Inter 0-1: I NERAZZURRI VINCONO LA SUPERCOPPA ITALIANA!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/01/2024

98′ – Finisce qui. L’INTER VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA!

97′ – Occasione Inter! Calhanoglu sfonda centralmente e calcia di sinistro. Gollini alza in angolo

93′ – Entra Bisseck al posto di Lautaro

91′ – Laaaauuuutaaaarooooo! Sanchez serve Pavard sulla corsa, mette in mezzo al centro area per Lautaro che tutto solo batte Gollini

90′ – Occasione Inter! Frattesi solo davanti a Gollini si fa ipnotizzare. Cinque minuti di recupero

89′ – Ammonito Gaetano per fallo su Sanchez

80′ – Escono Dimarco e Thuram per Arnautovic e Sanchez

73′ – Escono Mazzocchi e Cajuste ed entrano Mario Rui e Raspadori

72′ – Occasione Inter! Angolo di Calhanoglu, testa di Pavard e Thuram non trova il giusto impatto col pallone

69′ – Entrano Lindstrom e Gaetano per Politano e Kvaratskelia

66′ – Occasione Inter! Dimarco crossa in area, Pavard fa da sponda per Thuram che non impatta bene il pallone solo davanti a Gollini

62′ – Escono de Vrij e Barella ed entrano Frattesi e Carlos Augusto

59′ – Espulso Simeone per fallo su Acerbi

57′ – Esce Zerbin ed entra Oestigaard

56′ – Occasione Inter! Darmian prova a servire Lautaro solo davanti a Gollini, Rrahmani provvidenziale. Poi Thuram si mette in proprio e calcia in porta, Gollini blocca

54′ – Ammonito Barella per proteste. Era diffidato, salta la Fiorentina. Ammonito anche Simeone per fallo su Calhanoglu

50′ – Occasione Napoli! Kvaratskelia punta l’area di rigore, si accentra e calcia di destro a giro. Sommer vola e manda in angolo con la punta delle dita

46′ – Ammonito de Vrij per fallo su Simeone

45′ – Comincia la ripresa. Ammonito Zerbin per fallo su Dimarco

Partita molto tirata quella tra Napoli e Inter. La squadra nerazzurra ha le migliori occasioni, ma la squadra di Mazzarri si fa apprezzare per l’occupazione degli spazi e l’intensità di gioco che sta limitando gli uomini di Inzaghi. I nerazzurri dovranno aumentare i giri del motore se vorranno portare a casa il risultato

46′ – Finisce il primo tempo

46′ – Occasione Inter! Barella crossa in mezzo, Thuram di testa manda alto

45′ – Un minuto di recupero

43′ – Ammonito Calhanoglu per fallo su Kvaratskelia

42′ – Occasione Inter! Thuram si lancia, salta Gollini, ma si allunga troppo il pallone e Mazzocchi lo anticipa

41′ – Ammonito Rrahmani per fallo su Lautaro

30′ – Acerbi crossa in area, Lautaro svetta di testa, ma manda a lato da buona posizione

17′ – Occasione Inter! Thuram corre sulla destra, mette in mezzo per Lautaro che cede a rimorchio per Mkhitaryan il cui tiro va alto da buona posizione

16′ – Calhanoglu prova il destro da fuori, Gollini blocca

14′ – Occasione Inter! Darmian batte la rimessa laterale, Rrahmani respinge fuori, arriva Dimarco con il sinistro dal limite e palla che esce di poco con una deviazione

9′ – Dimarco mette in mezzo per Thuram che però è anticipato dall’intervento di Gollini

1′ – Inizia la partita

Napoli-Inter, ancora pochi istanti prima dell’inizio del match. Una sfida importantissima che vale un trofeo. Il Napoli per dare continuità alla vittoria dello scudetto. L’Inter per provare a portare a casa la coppa per il terzo anno di fila. Una sfida non semplice per i nerazzurri che dovranno prestare la massima attenzione alla squadra di Mazzarri che sembra aver ritrovato la linfa dei giorni passati.

Intanto, di seguito, ecco le decisioni ufficiali dei due allenatori.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenza, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskelia; Simeone.

All. Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.