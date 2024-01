Monza-Inter, Inzaghi medita dei cambi di formazione: la probabile di stasera

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/01/2024

Monza-Inter, Inzaghi medita qualche cambio di formazione. In casa nerazzurra è una giornata molto importante visto che si gioca nuovamente in campionato. Il calendario, presenta un impegno molto complicato, ovvero la sfida al Monza di Raffaele Palladino. La squadra brianzola, infatti, nella passata stagione, è riuscita a non perdere mai contro i nerazzurri. Non solo, ma la squadra ha ritrovato nuovo entusiasmo dopo la bella vittoria ottenuta contro il Frosinone.

Dunque, ci vorrà la migliore Inter possibile per provare a portare a casa i tre punti e continuare a tenere a debita distanza la Juventus che non molla di un centimetro. Inzaghi, dovrà scegliere l’undici migliore per affrontare questa sfida, soprattutto visto che la condizione fisica di molti elementi della rosa non è ottimale come ad inizio stagione.

A tal proposito, secondo quanto riportato da Sky Sport, in porta ci dovrebbe essere il solito Sommer. Il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Pavard, Bastoni e de Vrij che sostituirà Acerbi. In mezzo, Dumfries non è ancora in perfette condizioni dopo l’infortunio, ed ecco perchè dovrebbe toccare a Darmian, con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco a completare il reparto. La coppia d’attacco dovrebbe essere quella formata da Thuram e Lautaro Martinez.