Milan-Inter, sorpresa per Pioli e conferme per Inzaghi: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/01/2023

Milan-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. La partita di oggi è di quelle importanti. Non solo perchè in palio c’è un trofeo come la Supercoppa Italiana, ma anche perchè si tratta di un derby. A fronteggiarsi la squadra di Simone Inzaghi, che dovrà scacciare i fantasmi da derby delle ultime due stagioni, e quella di Stefano Pioli, che ha promesso battaglia rispetto alle ultime uscite dei rossoneri.

Di seguito, ecco le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Rafael Leao; Giroud.

All. Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

All. Simone Inzaghi.