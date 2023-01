Milan-Inter, il capitano rossonero Calabria sfida i nerazzurri: che parole sulla gara!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/01/2023

Milan-Inter, Davide Calabria parla della partita di domani. A Ryad, dopo parecchi anni, la squadra rossonera di Stefano Pioli e quella nerazzurra di Simone Inzaghi, tornano a sfidarsi per portarsi a casa la Supercoppa Italiana. Le due compagini, infatti, sono state protagoniste della vittoria dello scudetto nella scorsa stagione e della Coppa Italia. Una partita che, dal momento che costituisce anche un derby, si carica di significato da sola.

Proprio alla vigilia del match, alcuni dei protagonisti hanno parlato a varie emittenti per presentare l’appuntamento e per misurare un po’ quello che è il clima nelle squadre. Ecco perchè, tra questi, anche Davide Calabria, capitano della squadra rossonera, ha voluto dire la sua lanciando la sfida alla squadra nerazzurra.

Milan-Inter, manca poco alla partita di Supercoppa: il capitano rossonero Calabria lancia la sfida ai nerazzurri

Come detto, Davide Calabria ha voluto dire la sua in merito alla finale di domani. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il terzino rossonero ha voluto ribadire come il derby è una sfida che si prepara da sola e che la squadra, nonostante i risultanti deludenti e le prove meno brillanti della ultime settimane, si farà trovare pronta.

Calabria e compagni, infatti, per ammissione dello stesso rossonero, conoscono bene i loro punti di forza e hanno intenzione di mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi. Ecco perchè, Lautaro e compagni, dovranno mantenere alte le antenne per evitare tutti quegli errori che si sono visti negli ultimi derby. Domani sarà una finale e nessuna delle squadra vorrà sbagliare. Portare a casa un trofeo, potrebbe cambiare le sorti di una stagione.