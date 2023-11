Mercato Inter, occhi su un talento argentino? Il ds frena e da un’indicazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/11/2023

Mercato Inter, occhi su un talento argentino? Nei giorni scorsi, si è tanto parlato della condizione fisica di alcuni giocatori nerazzurri fermi ai box. Tra di loro, c’è anche Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, dopo l’infortunio subito due soste fa con la propria nazionale, partita contro il Bologna a parte, non è riuscito a recuperare la forma migliore ed è ancora alle prese con il suo problema fisico.

Per questo, stando a quanto riportato da vari media, i nerazzurri potrebbero ritornare sul mercato per acquistare un esterno destro a gennaio. Tra i nomi fatti, c’è anche quello del giovane classe 2004, Agustin Giay di proprietà del San Lorenzo. Lui sarebbe uno dei nomi che Dario Baccin avrebbe segnalato nel suo consueto viaggio in Sudamerica. E proprio del giovane talento ha parlato il ds della società argentina, Matias Caruzzo, ai microfoni di Sportitalia, che ha frenato un po’ le voci e ha dato un’indicazione temporale su quando la società inizierà a parlare di mercato per quanto riguarda i suoi gioielli.

Ecco le parole di Matias Caruzzo: “Per il momento non abbiamo alcuna informazione riguardo un possibile interesse dell’Inter per Agustin. Ci saranno le elezioni nel club il 17 dicembre. Tutte queste valutazioni dunque sono legate a ciò che avverrà lì”.