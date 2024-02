Mercato Inter, alla ricerca di giovani talenti: occhi su un 2005 turco che gioca in Germania

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/02/2024

Mercato Inter, occhi su un giovane talento turco. La squadra nerazzurra, dopo aver messo da parte il preziosissimo successo in ottica scudetto, ottenuto contro la Juventus, è tornata sul campo per preparare il prossimo impegno di campionato. Gli uomini di Inzaghi, infatti, torneranno in campo sabato alle 18 allo stadio Olimpico contro la Roma del discusso ex Romelu Lukaku.

La squadra giallorossa sembra aver trovato nuova linfa grazie alla guida di Daniele De Rossi, ottenendo tre successi su tre partite con lui sulla panchina. Insomma, una squadra assolutamente da non sottovalutare e che rappresenta uno step ulteriore verso la conquista della seconda stella stagionale. Intanto, mentre la squadra lavora sul campo, la dirigenza è sempre impegnata a programmare la prossima stagione.

Marotta e Ausilio si stanno guardando attorno per trovare i profili migliori su cui puntare. Tra questi, secondo quanto rivelato da Sky Sport DE, c’è anche il giovane centravanti turco classe 2005, Can Uzun. Il giocatore, di proprietà del Norimberga, in 20 presenze ha segnato 13 gol e 4 assist e sta dimostrando di essere un elemento davvero interessante. Su di lui ci sarebbe anche il Newcastle, mentre i nerazzurri, al momento, avrebbero chiesto solo qualche informazione. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 1o milioni di euro.