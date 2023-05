Main sponsor, potrebbe esserci una novità tra un mese: le ultime

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/05/2023

Main sponsor, sono attese novità a breve. Nelle ultime settimane, si è tanto parlato del nuovo main sponsor che potrebbe essere nelle maglie della squadra nerazzurra nella prossima stagione. Infatti, il rapporto con Digitalbits è oramai logoro, visto che l’azienda non ha mai corrisposto quanto pattuito con la società nerazzurra.

Proprio per questo, anche per avere ulteriori introiti, la società di viale della Liberazione è a caccia di sponsor che potrebbero fare al caso proprio. Secondo quanto riportato dal giornalista Mediaset, Marco Barzaghi, a breve potrebbero esserci novità interessanti su questo fronte. Entro un mese, infatti, ci potrebbe essere la svolta in tal senso e occhio anche ai nomi.

In lizza ci sarebbero sempre Qatar Airways e Turkish Airlines, ma attenzione ad un possibile outsider che potrebbe anche venire da tutt’altra parte del mondo. Insomma, a breve tutto potrebbe essere definito e l’Inter potrà avere il suo main sponsor. La dirigenza punta ad avere un accordo sostanzioso che possa far respirare le casse del club. Vedremo quali novità ci saranno di qui a breve.