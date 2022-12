Lutto nel mondo del calcio: a 74 anni si è spento Mario Sconcerti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/12/2022

Lutto nel mondo del calcio: si è spento all’età di 74 anni il giornalista Mario Sconcerti. Tragica notizia per quanto riguarda il mondo del giornalismo sportivo. Infatti, nella giornata di oggi, è deceduto il giornalista de Il Corriere della Sera, Mario Sconcerti.

La comunicazione è arrivata proprio dalla stessa testata in cui Sconcerti scriveva. Fino a venerdì, il giornalista, aveva scritto regolarmente, per poi andare in ospedale per alcune visite di routine fino alla giornata di oggi, quando è arrivata la tragica notizia.

Sconcerti è stato anche storico giornalista de Il Secolo XIX. Ha scritto anche per il sito Calciomercato.com ed è stato direttore generale della Fiorentina.