Lukaku-Inter, Caressa parla del belga: che bordata lanciata all’attaccante nerazzurro!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/12/2022

Lukaku-Inter, il belga non sta vivendo un momento positivo. La sorpresa più clamorosa di questi Mondiali, probabilmente, è stata l’eliminazione nel girone del Belgio. La nazionale fiamminga, infatti, non è riuscita a mantenere i buoni propositi che ci si attendevano. Proprio per questo, dopo il pareggio contro la Croazia, si è consumata l’eliminazione e, certamente, anche la fine di un ciclo per la migliore generazione calcistica del paese.

Ma a fare rumore, in merito alla qualificazione, sono stati i due incredibili gol falliti da Romelu Lukaku. L’attaccante nerazzurro avrebbe potuto consegnare la qualificazione alla propria nazionale, e invece, proprio nel momento decisivo, ha commesso due errori risultati decisivi. Di questo e del giocatore ha parlato il telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa che non ha mancato di punzecchiare Lukaku.

Lukaku-Inter, l’attaccante nerazzurro sta vivendo un momento no: Caressa parla di lui e lancia una bordata

Dunque, Lukaku, tra infortunio, assenza dal campo e occasioni decisive fallite al Mondiale con la proprio nazionale, non sta dimostrando il suo valore. Di questo, intervistato da OCW Sport, ha parlato Fabio Caressa. Per il giornalista, intanto, il Belgio non è stata la delusione del Mondiale perchè era lampante che un ciclo si era chiuso e anche le scelte del tecnico sono state parecchio discutibili. Ma la scena, in negativo, se la prende tutta Romelu Lukaku.

Caressa, su di lui, da ragione a Di Canio, che non lo ritiene un giocatore decisivo nei momenti che contano, come accaduto in Premier League. Il suo miglior momento è stato all’Inter, ma grazie ad un allenatore come Antonio Conte che gli ha permesso di rendere al massimo del suo potenziale.