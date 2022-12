Lukaku Inter, amarezza Mondiale: Zanetti consola il bomber belga

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 03/12/2022

Lukaku Inter; continua la stagione negativa per l’attaccante belga. Romelu Lukaku dopo una stagione difficile con il Chelsea era convinto di tornare a Milano e di ritornare ad essere il giocatore dominante ammirato in maglia nerazzurra durante il biennio di Conte. Eppure così non è stato fino ad ora. Tanti, troppi infortuni lo hanno limitato e l’ultima partita col Belgio ne è la prova.

Dopo due infortuni pesanti il suo bottino con l’Inter è misero. Due soli gol, appena quattro presenze e tantissima tribuna. Nonostante lo stop che si portava dietro da Milano, Lukaku al Mondiale ha fatto di tutto per esserci e il Belgio lo ha aspettato.

Lukaku Inter, Zanetti consola il belga dopo l’eliminazione dal Mondiale

Pochissimi minuti in questo Mondiale, eppure Lukaku ha fatto di tutto per esserci e per aiutare la “generazione d’oro” del Belgio a portare a casa almeno la qualificazione agli ottavi in Qatar. Missione fallita e soprattutto troppi errori da parte del gigante. La partita contro la Croazia è stata maledetta. Lukaku ha sbagliato troppe occasioni e l’eliminazione è passata anche dai suoi piedi. A consolarlo ci ha pensato l’eterno capitano Javier Zanetti.

Il vice presidente dell’Inter, ospite a ESPN, ha parlato dell’attaccante nerazzurro: “Gli ho scritto dopo la partita, mi dispiace molto per lui perché ha fatto tanto per esserci anche se veniva da un lungo stop , il Belgio lo ha aspettato e alla fine è riuscito a giocare un tempo. La sfida con la Croazia? Sono partite così per un attaccante, lo dicevo anche a Lautaro con l’Arabia, quando segni, tutto cambia nella tua testa”.