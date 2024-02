L’Inter? “In ritardo di tre anni” secondo Sky

di Redazione, pubblicato il: 12/02/2024

(Inter) Paolo di Canio ai microfoni di Sky ha dato un giudizio esplicito sulla stagione dei ragazzi di Inzaghi.

“L’Inter è in ritardo di tre anni, per me era la più forte già tre anni fa e poi per inesperienza dell’allenatore e dei giocatori non è riuscita a vincere. La finale di Champions League dell’anno scorso, anche se persa contro il Manchester City, ha dato una grande motivazione, quest’anno sta tirando fuori tutto perché la squadra c’era già tre anni fa, ma adesso è arrivata alla sua completa maturazione. Stanno facendo delle cose meravigliose”.