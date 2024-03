L’Inter cresce, Antonello fa una promessa

di Redazione, pubblicato il: 01/03/2024

Con un comunicato sul sito del club l’Inter annuncia una nuova prestigiosa “nascita” commerciale in casa nerazzurra.

“Dopo l’inaugurazione nel mese di dicembre, giovedì 29 febbraio è andato in scena l’evento “Exploring Together: Inter Store Castello”, una serata dedicata alla scoperta del terzo store di Milano che ha regalato a tutti gli ospiti presenti sorprese ed emozioni all’insegna dei colori nerazzurri. In apertura, il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello e Lorenzo Forte, CEO Fanatics Italy, hanno accolto tutti i presenti, raccontando le peculiarità del nuovo spazio creato per un’esperienza di acquisto immersiva e innovativa.

Negli oltre 400 metri quadrati dedicati ai fans nerazzurri nel cuore di Milano, gli invitati di Inter, Fanatics e Nike hanno accolto oltre al Top Management nerazzurro, il difensore tedesco Yann Bisseck e tre calciatrici dell’Inter Women, Michela Cambiaghi, Henrietta Csiszar e Lina Magull che si sono intrattenuti per rispondere ad alcune curiosità e si sono resi disponibili per una sessione di fotografie e autografi.

Presenti Galante e Beppe Baresi

L’evento è stato arricchito dalla presenza delle Legend nerazzurre Beppe Baresi e Fabio Galante ed ha regalato anche la possibilità di realizzare una foto ricordo con la Supercoppa conquistata dalla squadra di Simone Inzaghi dopo la finale di Riyadh contro il Napoli, di personalizzare i propri prodotti Inter e di acquistare la nuova collezione di maglie (home, away e third) ispirata all’iconica serie Teenage Mutant Ninja Turtles nata dall’unione tra calcio ed intrattenimento celebrata da Inter e Paramount+, che verrà indossata (nella versione home) dai giocatori nerazzurri per Inter-Genoa. Un brindisi finale ha chiuso un’experience unica, alla scoperta di uno spazio innovativo ed immersivo, pensato per i fans nerazzurri che potranno trovare l’Inter Store Castello in via Dante 16, nel cuore di Milano.”

La promessa di Antonello

L’Ad nerazzurro Alessandro Antonello, presente all’evento ha detto che “oggi è un giorno importante, apriamo il terzo negozio a Milano in una via iconica. Il trend commerciale che stiamo vivendo negli ultimi anni è sempre più in crescita, il merchandising Inetr è sempre più richiesto e il nostro brand è cresciuto. Oggi siamo riuniti in un momento particolare anche per la squadra, perché le performance dei giocatori ci rendono orgogliosi, frutto di un grande lavoro dell’area sportiva. Ci siamo fatti trovare pronti e ci faremo trovare pronti anche nelle prossime occasioni”.