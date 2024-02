Lecce-Inter, un giocatore non parte con la squadra e un altro in dubbio: la probabile formazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/02/2024

Lecce-Inter, un giocatore non parte con la squadra. La partita di domani contro il Lecce è una sfida fondamentale per la squadra nerazzurra. Tre punti, infatti, consentirebbero agli uomini di Inzaghi di poter consolidare ulteriormente il primo posto e di presentarsi al meglio per la partita contro l’Atalanta. Ma le insidie sono dietro l’angolo. La squadra di D’Aversa già all’andata creò diversi grattacapi ai nerazzurri, ma in genere il tecnico dei pugliesi, storicamente, è sempre stato ostico all’Inter.

Ecco perchè servirà la miglior versione della squadra nerazzurra, oltre alla massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco. Intanto, Inzaghi, è alle prese con alcune problematiche. Infatti, per la partita di domani, un giocatore non partirà con la squadra. Si tratta del portiere Yann Sommer che, come riportato da Sky Sport, non ha ancora smaltito l’attacco febbrile. Ma attenzione, perchè come riportato anche da Pasquale Guarro, domani i nerazzurri potrebbero dover far a meno anche di Hakan Calhanoglu, non in perfette condizioni.

Per questo, la probabile formazione di domani dovrebbe prevedere Audero in porta, in difesa dovrebbero giocare Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto. In mezzo, invece, il quintetto dovrebbe essere composto da Dumfries, Barella, Asllani, Frattesi e Dimarco. In avanti, Lautaro e Arnautovic dovrebbero partire dall’inizio, anche se Sanchez scalpita per giocare al posto del Toro.