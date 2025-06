Positivo al controllo antidoping, terremoto al Mondiale per Club | Beccato in fragrante: scatta la maxi squalifica

Uno scandalo colpisce il Mondiale per Club, un giocatore è risultato positivo al test antidoping, rischia una maxi squalifica

Il Mondiale per Club sta entrando nel vivo e, nonostante lo scetticismo e una presenza di pubblico inferiore alle aspettative, sta mostrando motivi di interesse e appassionando milioni di spettatori, con partite equilibrate e ricche di colpi di scena.

Le due italiane, la Juventus e l’Inter, stanno ben figurando, con i bianconeri che hanno centrato in scioltezza gli ottavi di finale e con i nerazzurri che sono vicini al passaggio del turno, con notevoli introiti in arrivo e che serviranno per finanziare la campagna acquisti.

Le sorprese sono rappresentate dalle sudamericane, più avanti di condizione e meno stanche da un’intensa stagione che i club europei hanno appena concluso, e con la possibilità di dire la loro contro ogni avversario, anche i più blasonati d’Europa.

E in tal senso non stupiscono, ad esempio, le vittorie del Botafogo contro i neo campioni della Champions League del Psg o del Flamengo dell’ex Juventus Danilo contro i neo campioni della Conference League del Chelsea.

Il club è nei guai, un suo giocatore è risultato positivo al doping

E proprio il team allenato dall’italiano Enzo Maresca è al centro della bufera mediatica per un fatto che è accaduto a un tesserato che mina l’immagine di una delle squadre più blasonate della Premier League.

Mykhailo Mudryk, attaccante classe 2001, era stato sospeso a titolo precauzionale dalla WADA per essere risultato positivo a una sostanza proibita in un controllo anti-doping lo scorso dicembre 2024, e, nelle ultime ore è stato giudicato colpevole dalla commissione disciplinare della Football Association.

Una carriera importante che adesso rischia di fermarsi per lungo tempo

Adesso la stella del calcio ucraino rischia una squalifica fino a quattro anni. Il Chelsea lo aveva acquistato dallo Shakhtar Donetsk nel gennaio del 2023 per ben 100 milioni e la punta ha firmato un contratto coi Blues fino a giugno 2031 a circa 5 milioni di euro a stagione.

Mudryk ha disputato con il club inglese 73 partite, con un bottino di 10 reti e 11 assist messi a referto. L’attaccante ucraino ha giocato per la sua nazionale 28 gare, tra cui anche lo spareggio contro l’Italia che è valso agli azzurri la qualificazione agli Europei della scorsa estate.