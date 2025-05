Schiaffo all’arbitro: dopo l’espulsione ha perso la testa | Squalifica di 1 anno in Campionato

Ha aggredito il direttore di gara, non ha accettato il cartellino rosso e ha reagito, adesso starà a lungo fuori dal campo

Nella penultima giornata di campionato la posta in palio era alta a Roma, nel match che ha visto di fronte i giallorossi e il Milan. I padroni di casa salutavano Claudio Ranieri, alla 500esima panchina in serie A e all’ultima gara da allenatore all’Olimpico. I rossoneri avevano perso pochi giorni prima sullo stesso campo la Coppa Italia e dovevano vincere per alimentare le speranze di qualificarsi alle coppe europee per la prossima stagione.

I capitolini si sono portati subito in vantaggio con Gianluca Mancini e al quarto d’ora è arrivata l’espulsione di Gimenez per una gomitata proprio nei confronti dello stesso difensore romanista.

Una sanzione che è arrivata dopo il check del Var e che ha scatenato l’ira della dirigenza milanista, in quanto un episodio analogo non aveva portato allo stesso provvedimento contro il Bologna, quando il colpevole era stato Beukema.

Per il bomber messicano, approdato in Italia nel mercato di gennaio, la stagione si conclude in anticipo. Il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative e dell’investimento di 35 milioni per ingaggiarlo dal Feyenoord.

Non basta il Giudice sportivo, è intervenuta anche la Questura

Non si tratta dell’unica reazione spropositata che ha portato il Giudice sportivo a intervenire in maniera esemplare. Il 27 aprole a San Bernardino di Lugo, in occasione di una partita di campionato di Terza Categoria, l’arbitro è stato aggredito.

Il questore ha emesso il Daspo nei confronti del giovane giocatore che aveva commesso tale gesto, con il divieto, quindi, di partecipare o assistere a tutte le manifestazioni sportive nazionali e internazionali per un anno.

La ricostruzione dell’accaduto, cosa ha portato all’aggressione nei confronti del fischietto

Il giocatore, dopo essere stato ammonito per proteste, ha seguito all’uscita dal campo il direttore di gara e lo ha minacciato all’ingresso degli spogliatoi, ricevendo così il cartellino rosso.

A quel punto il calciatore avrebbe aggredito l’arbitro sferrandogli uno schiaffo alla schiena mentre l’uomo era voltato, manifestando la volontà di proseguire l’azione violenta, tanto che sono dovuti intervenire alcuni compagni e dirigenti della società per placare la sua ira. Un episodio che gli è costato anche la squalifica di 13 partite.