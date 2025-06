“Lo sta distruggendo”, caos Ferrari | Questa volta ha perso la pazienza: servirà un nuovo pilota

Si sono totalmente ribaltate le aspettative nate ad inizio stagione sulla coppia piloti della Ferrari: è scoppiato il caos

Nessuno, nemmeno i non tifosi della rossa, si sarebbero mai aspettati così tanti problemi in Ferrari. Che ci si ritrovasse in questa situazione non era minimamente dei pensieri della Scuderia, soprattutto dopo aver creato una delle coppie piloti più forti dell’intero campionato.

L’arrivo di Lewis Hamilton aveva fatto letteralmente esplodere l’Internet. L’uomo con più campionati vinti in F1 aveva deciso di coronare il suo sogno e di firmare per il Cavallino, che a sua volta desiderava avere una leggenda come lui nel team.

E così insieme a Charles Leclerc si presagiva un dominio incontrastato ed una facile vittoria del Mondiale dopo oltre 19 anni ma nella situazione è attuale è praticamente impossibile. Troppi problemi, troppo caos nel paddock, che inevitabilmente condizionano le prestazioni.

Le altissime aspettative erano nate anche dalla vettura utilizzata. Si vociferava che la SF-25 che scende in pista dovesse essere una monoposto così rivoluzionaria che avrebbe permessa di vincere il campionato piloti e costruttori ma siamo lontani anni luce.

Tanti limiti e tanto caos

E’ chiaro che ad oggi ci siano dei limiti ai quali il monegasco ed il britannico non possono far fronte. La Ferrari è attualmente inferiore a gran parte delle altre Scuderie, impedendo ai due piloti di poter battagliare con i rivali per la vittoria finale.

Una situazione che nessuno avrebbe mai pensato ci fosse e che conseguentemente sta creando un enorme caos nell’area box. Tutti stanno mancando di lucidità, probabilmente accecati dalla frenesia di voler vincere e scrivere un’altra pagina della meravigliosa storia della rossa.

Problemi in arrivo

Un ambiente così caotico e con la tensione alle stelle non può che portare a problemi tra i piloti. Già nel Gran Premio di Miami abbiamo assistito ad una discussione tra i due legate a strategie di gara ed ordini di squadra, che nell’immediato è stata pubblicata su tutti i media.

Ad alimentare l’attrito sono i tifosi stessi, soprattutto sul social di Elon Musk, X. Molti screditano Leclerc dicendo che non merita l’appellativo di Predestinato dato che non ha mai vinto un titolo in F1, e c’è chi invece lo difende specificando che sia sempre rimasto, a differenza di altri corridori cambiati e che merita la considerazione che ha. C’è addirittura chi dice che abbia tenuto testa a Verstappen e che stia “distruggendo Hamilton“. Insomma, tanti pareri contrastanti tra loro ma che hanno in un comune un unico aspetto: basta attendere, i fan della Ferrari vogliono vincere.