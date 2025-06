“Non è più quello di una volta”, bomba su Sinner | Svelato il motivo della crisi: Alcaraz fa esplodere il caso

E’ stata improvvisamente sganciata la bomba: svelato il perchè della misteriosa crisi di Sinner, c’è dietro Alcaraz

Sono stati solamente tre i mesi di stop per Jannik Sinner ma sembrano molti di più. Il campione altoatesino, attualmente primo nel ranking ATP Mondiale, nei due tornei disputati dal suo ritorno non è mai riuscito a mettere mano sul trofeo.

Buone prestazioni, nonostante una tenuta fisica non perfetta ma ragionevole per le tante settimane ai box, che però non hanno portato a nulla. Sì, ha raggiunto entrambe le volte la finale ma ha dovuto arrendersi al suo rivale di sempre, Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo può esser definita la sua nemesi. Quando i due si scontrano, seppur regalino uno spettacolo fantastico agli spettatori di tennis come nell’ultima gara disputata a Parigi, c’è praticamente sempre e solo un vincitore: “Carlitos”.

Il nostro azzurro fa parecchia fatica contro di lui. E’ pur vero che Alcaraz ha uno stile di gioco imprevedibile e che su alcune superfici predomina ma sembra che riesca spesso a vincere contro Sinner il confronto psicologico.

Sistemi di gioco differenti

Il classe 2001 tende a commettere errori meno forzati, va più sul sicuro. Esattamente l’opposto del classe 2003, che cerca di essere immediatamente aggressivo e prova i colpi più difficili per destabilizzare la concentrazione dell’avversario.

E’ proprio in questo che risiede la sua forza e che in determinate situazioni lo rende praticamente invicibile. E’ pur vero che la percentuale di rischio a cui si sottopone è elevata, ma lo è allo stesso tempo quella di riuscita, rovesciando in qualche scambio l’inerzia dell’incontro.

Commenti durissimi

Perdere una doppia finale contro il tuo primo rivale è un boccone difficilissimo da digerire. Probabilmente è proprio ciò, senza nulla togliere ad Aleksandr Bublik, il fattore principale per cui è uscito sconfitto dal match sull’erba, tant’è che erano 66 partite che non perdeva con un avversario fuori dalla top 20 del ranking.

Come sempre, un suo fallimento ha fatto un enorme rumore, soprattutto sui social, dove in molti si sono scatenati contro Sinner. Per loro, non è più lo stesso di una volta, a tal punto da aver perso con colui che definisicono “l’ultimo arrivato“. Dei commenti davvero duri e fuori luogo nei suoi confronti, che vanno anche a minimizzare ingiustamente la straordinaria prestazione del tennista kazako-russo. Quando si è sempre in cima, si sa che che i tifosi diventano sempre più esigenti, adesso starà a Jannik continuare a lavorare per dimostrare di che pasta è fatto nei prossimi tornei , così da abbattere tutte le critiche.